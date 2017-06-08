Седан Ford Mondeo в 2020 году получит кардинальные изменения в дизайне

Американская компания Ford отказалась от планового обновления Ford Fusion, который в России известен как Mondeo. Ожидается, что седан претерпит кардинальные изменения в 2020 году.

Проект обновления «CD542N» седана Ford Fusion/Mondeo производитель отменил. При этом, стало известно, что модель будут и дальше предлагать, однако без планового рестайлинга. Автоэксперты уверены, что седан не уберут с рынка еще как минимум три года, и только после этого авто ожидают кардинальные изменения как экстерьера, так и интерьера.

Гендиректор Ford Джим Хэкетт сообщил, что причиной отказа от планового обновления седана стали значительные изменения в автомобильной промышленности, которые заставили пересмотреть линейку моделей производителя.

Автоэксперты утверждают, что выпуск Ford Fusion не остановят: в прошлом году в США удалось реализовать 209 623 единицы модели, что позволило седану стать лидером продаж.