Volkswagen вновь попытается вывести пикап Amarok на рынок США

Согласно данным американских изданий, немецкая компания Volkswagen зарегистрировала товарный знак Volkswagen Amarok для рынка Соединенных Штатов. Стоит отметить, что немецкий концерн ранее уже планировал конкурировать в американском сегменте среднеразмерных грузовиков.

На страницах американского портала motor1 появилась информация о том, что компания Volkswagen вновь зарегистрировала товарное имя Volkswagen Amarok в Соединенных Штатах. Отмечается, что заявка в Бюро патентов и товарных знаков США была подана ещё 22 ноября 2017 года.

Стоит напомнить, что информация о патентовании товарного знака появилась в сети ещё в августе 2017 года. Инсайдеры сообщали, что Volkswagen совместно с альянсом FCA Group планируют создать коммерческий автомобиль и пикап для США – за основу новинок должны быть взяты Volkswagen Caddy и Volkswagen Amarok.

Также стоит напомнить, что регистрирование товарных знаков – это тактика, которую используют многие компании для защиты интеллектуальной собственности, даже если эта модель никогда не будет реализовываться на отдельном рынке. Вместе с тем сегмент среднеразмерных пикапов в США остается довольно популярным, поэтому Volkswagen действительно может представить конкурента для Honda Ridgeline, Toyota Tacoma и Chevrolet Colorado.