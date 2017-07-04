Представлен обновленный минивэн SsangYong Stavic

Южнокорейские машиностроители представили обновленный минивэн SsangYong Stavic. В зависимости от рынка, на котором продается эта модель, она может называться SsangYong Korando Turismo или SsangYong Rodius. Автомобиль претерпел рестайлинг экстерьера и получил расширенный функционал. Силовая линейка машины осталась без изменений.

Обновленный минивэн SsangYong Stavic обзавелся новым передним бампером, пересмотренными радиаторной решеткой, капотом, противотуманными огнями. Кроме того, теперь для автомобиля предусмотрены колесные диски размерностью 18 дюймов.

Салон обновленного SsangYong Stavic дополнен модернизированной мультимедийной установкой. Комплекс имеет модуль Wi-Fi, и поддерживает работу с мобильными сервисами.

Обновленный минивэн SsangYong Stavic сохранил 9- и 11-местные версии. Кроме того, будет продаваться 7-местный вариант автомобиля с высокой крышей.

Моторный отсек SsangYong Stavic занимает 2,2-литровая дизельная установка. Ее производительность составляет 178 лошадиных сил. Агрегат комплектуется семидиапазонной автоматической трансмиссией. Для минивэна предусмотрены передний и полный приводы. Новинка будет продаваться на внутреннем рынке за 28 380 вон (1,5 миллиона рублей).