Новый внедорожник Jeep Wagoneer заметили на дорожных тестах

Большой внедорожник Jeep Wagoneer был замечен фотошпионами во время дорожных испытаний. Примечательно, что американская компания, помимо стандартного автомобиля, выпустит его удлинённую модификацию.

Сегодня тестовый прототип Jeep Wagoneer имеет мало общего во внешности с тем авто, которое в итоге встанет на конвейер. Тем не менее тестируемый внедорожник уже получил ряд завершённых элементов дизайна. Новинка будет доступна в двух версиях, отличающихся расстоянием между колёсными осями. Удлинённый автомобиль назовут Grand Wagoneer. Примечательно, что обе версии окажутся легче предшественника за счёт использования деталей из алюминия.

Шпионские снимки нового Jeep Wagoneer, проходящего испытания в плотной камуфляжной плёнке, появились на страницах издания motor1. Эксперты отметили, что автомобиль во многом напоминает Jeep Grand Commander, предназначенный для Поднебесной.

Презентация новых Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer запланирована на 2020 год. По данным инсайдеров, «топовая» комплектация модели будет предлагаться за 140 000 долларов. Главным конкурентом новинки станет Range Rover.