В сети опубликовали первый тизер серийного кроссовера Datsun Cross

Японская компания Datsun работает над созданием нового кроссовера Datsun Cross. Производитель опубликовал первый тизер серийной модели, а официальная презентация состоится 18 января в Индонезии.

Серийный кроссовер Datsun Cross получил агрессивный дизайн с массивной решеткой радиатора и увеличенным дорожным просветом. Помимо этого, авто оснастили защитным обвесом из пластика, крупным диффузором на багажнике и рейлингами на крыше. Как и все последние новинки, модель оснастили светодиодными фонарями.

Кроссовер Datsun Cross построен на базе компактвэна Go+. Серийная новинка вначале выйдет на рынке Индонезии. Ожидается, что модель получит 1,2-литровый двигатель, который генерирует до 68 «лошадей» и работает на бензине. Установку дополнит МКПП на пять ступеней или «робот» с двойным сцеплением CVT. Привод только передний.