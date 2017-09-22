В сети появился тизер предвестника новых автомобилей Infiniti

Японская компания Infiniti показала на тизерах новый концептуальный седан Q Inspiration, призванный продемотрировать стилистику, которую марка будет использовать при создании своих новинок. Презентация концепт-кара должна состояться в середине января на автосалоне в Детройте.

Стоит отметить, что Q Inspiration стал первым прототипом, разработанным после назначения Карима Хабиба на должность главного дизайнера марки, ранее он работал на аналогичном посту в BMW. Шеф-дизайнер Infiniti подчеркнул, что новые автомобили бренда получат «мускулистые и сбалансированные» черты и большое количество плавных линий.

Никаких других данных о концепте Q Inspiration к настоящему времени нет. Ранее ожидалось, что этот автомобиль окажется предвестником электромобиля, о работе над которым компания сообщила в сентябре минувшего года. Данная модель получит совершенно новую платформу, которая не будет иметь ничего общего с шасси от Nissan Leaf свежей генерации.

Предположительно Infiniti запустит серийную сборку нового электрокара в будущем году. Как пишут некоторые иностранные СМИ, данный автомобиль будет иметь индекс Q45.