Праворульная "восьмерка" ездит по Тольятти

Жители Тольятти стали свидетелями необычного автомобиля: горожане запечатлели праворульную "восьмерку". Известие об этом активно распространяется местными СМИ.

Праворульная "восьмерка" находилась на одной из улиц Тольятти, где она привлекла внимание горожан. Автомобиль был сфотографирован с нескольких сторон, и снимки с ним стали достоянием общественности благодаря пользователям интернета. Первой о машине сообщила группа "События Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте". По мнению аудитории ресурса, вероятно, праворульная "восьмерка" предназначалась для японских и британских покупателей. В источнике отмечено, что машина имеет ульяновские номерные знаки.

Легендарная "восьмерка" ценилась в постсоветских странах в 90-е годы. Кроме того, машина до сих пор иногда встречается на дорогах России. Автомобиль также ценится любителями тюнинга, ведь ВАЗ-2108 легко поддается модернизации.

К слову, выпуск праворульных автомобилей в России велся недолго. После распада СССР в стране имел место экономический кризис, который вынудил производителя отказаться от сборки такого транспорта.