Автомобилисты из Воткинска намерены собрать ёлку из машин

В Удмуртской Республике в городе Воткинск завтра, 4 января, автомобилисты намерены выстроить из машин фигуру в виде новогодней ёлки. Об этом в соцсетях сообщили организаторы мероприятия.

В социальной сети «ВКонтакте» в паблике «ВГГС – Воткинск Где Гай Стоят» появилось сообщение, призывающее местных автомобилистов принять участие во флешмобе 4 января в 17:00. Отметим, что создавать из машин изображения в честь различных праздников превратилось в традицию во многих российских городах, однако в Воткинске подобное мероприятие проводится впервые.

Организаторы выбрали в качестве площадки для «строительства» ели парковку возле завода «Вектор», которая в длину достигает около 150 метров, а в ширину – не более 30 метров. Величина и сложность композиции будет выбрана в зависимости от количества участников: к вечеру 3 января желание поучаствовать высказали несколько десятков человек.

В сообщении организаторы флешмоба также посоветовали автомобилистам взять с собой «фонарики и хорошее настроение». Отметим, что участники пообещали выложить в интернет видеозапись с мероприятия.