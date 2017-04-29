Нейросеть выявила зависимость между типом авто и политическими взглядами

Сотрудники Стэнфордского университета с помощью нейросети выявили зависимость между политическими взглядами американцев и типом автомобилей, на которых они передвигаются. Система способна выяснить по типу машины за кого отдал свой голос конкретный гражданин.

Как пишет зарубежное издание The Next Web, технология способна определить политические взгляды по типу транспортного средства с точностью до 90%. Искусственный интеллект научился этому после того, как проанализировал около 50 000 снимков из 200 городов США через сервис Google Street View. На изображениях было выявлено более 22 000 000 машин, которые распределили по 2 657 категориям. После этого нейросеть собрала данные о возрасте, поле и месте жительства владельцев автомобилей.

Учёные подчёркивают, что система способна с высокой точностью определять политические предпочтения американских водителей. С вероятностью в 88% за рулём седана окажется человек, поддерживающий Демократическую партию. Пикапы с вероятностью в 82% водят сторонники республиканцев.