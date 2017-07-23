Индийцу продали Maruti Suzuki Baleno под видом Mercedes-Benz A-Class

В Индии автомобильные мошенники замаскировали бюджетную модель Maruti Suzuki Baleno под немецкий премиальный хэтчбек Mercedes-Benz A-Class. Это удалось им настолько хорошо, что машину удалось продать ничего не подозревающему жителю индийского штата Керала. Позже мужчина все-таки узнал, что его обманули, и дело дошло до полиции.

Для того чтобы обмануть индийца, мошенники установили на хэтчбек Maruti Suzuki Baleno эмблемы, некоторые элементы кузова и силона Mercedes. Благодаря этому у них получилась машина, похожая на Mercedes-Benz A-Class настолько, что не каждый сможет заметить в ней подделку.

Подробности аферы не озвучиваются, однако по данных местных СМИ, подделка была выявлена тогда, когда ее владелец пытался оформить документы на машину. В итоге, переделанный Maruti Suzuki Baleno конфисковала полиция. Стражи порядка занимаются расследованием происшествия.