Сборка фургонов Peugeot Exper в Калуге начнётся в первом квартале 2017 года

Группа PSA собирается запустить сборку новой генерации коммерческих фургонов Peugeot Expert на калужском предприятии «ПСМА Рус» в первом квартале наступившего года. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба компании.

Российские продажи новых Peugeot Expert начались ещё в мае минувшего года, при этом LCV-автомобили импортировали из Франции. На сегодняшний день подходит к концу подготовка сборочных линий в РФ. Стоит отметить, что производить модель будут по методу полного цикла, при этом на момент старта выпуска Peugeot Expert будет локализован на 50%.

«Локальное производство составляет основу долгосрочной стратегии компании. Расширение модельного ряда по мере внедрения новых продуктов в перспективе позволит маркам восстановить позиции на российском рынке», – заявил представитель компании.

Летом 2017 года на заводе «ПСМА Рус» начали выпускать новый Peugeot 408. К настоящему времени уровень локализации такого автомобиля составляет 35%. В дальнейшем автопроизводитель намерен запустить в Калуге сборку минивэна Peugeot Traveller.

Отметим, что правительство Калужской области также надеется на успех производства PSA, вследствие чего компания решит открыть новую сборочную линию, где будут производить другие автомобили.