Mercedes-Benz S-Class 1997 года почти без пробега предлагают за 11,5 млн рублей в Москве

В Москве продаётся уникальный Mercedes-Benz S-Class 1997 года выпуска, подвергшийся, по словам нынешнего хозяина, некоторым доработкам. Примечательно, что такой автомобиль предлагается за внушительные 11 500 000 рублей.

Разумеется, 20-летний автомобиль не просто так продаётся по цене новейшего суперкара. Прежде всего пробег машины составляет менее 2 500 километров. Продаваемый Mercedes-Benz S-Class оснащается 7,3-литровым мотором М120, способным развивать 585 лошадиных сил. Пару двигателю составляет 5-диапазонная коробка «автомат».

На разгон до 100 км/ч с места автомобилю требуется всего 4,9 секунды, при этом предельная скорость составляет 314 км/ч. Владелец машины оснастил её карбон-керамическими тормозами и новыми суппортами. Кроме того, существенной модернизации подвергся салон, в котором нашли место крупный экран мультимедийного комплекса на передней панели и раздельные задние сидения.