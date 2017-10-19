Американцы возродили проект 1370-сильного SSC Tuatara

Американская компания SSC North America, которая ранее называлась Shelby Supercars, разместила тизерное изображение спорткара. Автомобиль планируется выпустить в нынешнем году, однако никаких подробностей о нём пока нет.

Судя по опубликованному тизеру, компания намерена запустить в серию гиперкар Tuatara, о котором в последний раз упоминали пять лет назад. В 2013 году подошли к концу тесты двигателя для Tuatara.

Тогда автомобиль собирались оборудовать 8-цилиндровым битурбированным агрегатом объёмом 6,9 литра, который способен генерировать 1 370 лошадиных сил. Примечательно, что при использовании гоночного топлива производительность мотора увеличивается до 1 700 «лошадей».

На разгон до 96 км/ч гиперкар должен был тратить всего 2,5 секунды, а расчётная предельная мощность достигала 442 км/ч. В те времена компания имела амбиции создать мощнейший и быстрейший в мире серийный автомобиль.

Дебют купе SSC Tuatara состоялся на мотор-шоу в Шанхае в 2011 году, в том же году был рассекречен в Дубае салон автомобиля. Сразу после премьеры на новый гиперкар поступило десять заказов. Стоимость модели составляла порядка 1 000 000 долларов.

Производство Tuatara должно было начаться ещё три года назад, однако запуск в серию перенесли на 2016 год. После этого о проекте не поступало никаких сведений.