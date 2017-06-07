Стартовал приём заказов на роскошный Renault Koleos Initiale Paris

Французская Renault сообщила, что начинает принимать в Великобритании заказы на обновлённый Koleos. Помимо этого, представители бренда раскрыли стоимость новой модификации под названием Initiale Paris.

В базовом исполнении рестайлинговый автомобиль обойдётся в 27 500 фунтов стерлингов, что в пересчёте составляет порядка 2 145 000 рублей. «Топовая» версия Initiale Paris была оценена в 36 700 фунтов (около 2 862 000 рублей).

Обновлённый Renault Koleos в начальной комплектации оснастили 130-сильным мотором объёмом 1,6 литра. Более дорогостоящие модификации получили 2,0-литровый двигатель с отдачей в 2,0 литра и систему привода на обе колёсные оси. Об этом пишет «ВладТайм» со ссылкой на Autocar.

В основу Renault Koleos легла архитектура CMF C/D, на которой также построили Nissan X-Trail и Renault Espace. Длина французской новинки составляет 4 672 мм, а расстояние между осями колёс достигает 2 705 мм. Багажник автомобиля вмещает до 458 литров груза, при этом на буксире можно везти до 2 000 килограммов.