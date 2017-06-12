Представлен особый BMW 7-Series для арабских клиентов

Автосалон BMW в Абу-Даби, который является самым крупным в мире шоу-румом для моделей BMW, Rolls-Royce и Mini, пополнился новым флагманским седаном BMW 7-Series. Новинка для арабских клиентов отличается от стандартного седана особым цветом кузова и рядом уникальных дополнений.

Согласно данным американского портала motor1, в Объединенных арабских Эмиратах местным клиентам для покупки предложен особый седан BMW 750Li xDrive Individual, который имеет специальный колер кузова Avus Blue. Стоит отметить, что такой оттенок зарезервирован для самых роскошных и производительных автомобилей бренда.

Помимо этого, уникальный седан BMW 750Li xDrive Individual оснащается особым спойлером, колёсными арками от Alpina, а также поставлен на эксклюзивные колёсные диски с карбоновой отделкой.

Что касается технических характеристик, то предложенный для покупки BMW 750Li xDrive Individual оснащается 4,4-литровым битурбированным мотором V8, мощность которого пока не озвучивается. Салон модели получает отделку из вишневой кожи, которая контрастирует с синим колером кузова. Стоимость седана будет озвучена только потенциальным клиентам.