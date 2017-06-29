На eBay предлагают двигатель Ferrari LaFerrari за 16,8 млн рублей

На онлайн-аукционе eBay продают двигатель V12 Ferrari LaFerrari стоимостью 285 тысяч долларов или 16,8 млн рублей. Итальянский автопроизводитель собрал всего 710 суперкаров, которые предлагали постоянным клиентам и популярным гонщикам.

В объявлении о продаже говорится, что двигатель новый, а пробег составляет 322 км. Владелец мотора не сообщил, что произошло с лимитированным суперкаром Ferrari LaFerrari. Авто оснащали двигателем V12 объемом 6,3 литра, который генерирует до 800 «лошадей». Однако в объявлении сказано, что силовая установка не включает в себя электродвигатель мощностью 163 «лошади», которым оснащали суперкар.

При этом силовую установку от Ferrari LaFerrari можно приобрести с небольшой скидкой. Владелец двигателя предлагает также спорткар Ferrari 458 Special, цена которого уже достигла 55 тысяч долларов, что намного меньше стоимость одного мотора.