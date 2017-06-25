Citroen C4 Cactus 2018 получил официальный ценник

Французская компания PSA Group сообщает о том, что на автомобильном рынке Великобритании стартуют продажи нового хэтчбека Citroen C4 Cactus 2018 модельного года, который получил ориентированную на комфорт подвеску. Отмечается, что базовая комплектация модели обойдётся в 17 265 фунтов (1 345 000 рублей), а первые автомобили будут доставлены клиентам в апреле.

Согласно данным Autocar, базовый Citroen C4 Cactus 2018 приводится в движение экономичным 1.2-литровым бензиновым мотором, который способен генерировать 81 лошадиную силу. Продажи такой модели продлятся до мая нынешнего года, после чего базовым вариантом станет аналогичный мотор отдачей в 109 «лошадок», что прибавит к стоимости автомобиля 700 фунтов (54 600 рублей).

Самым дорогим вариантом Citroen C4 Cactus 2018 стал хэтчбек с дизельным мотором BlueHDi мощностью в 98 лошадиных сил, который обойдётся в 20 895 фунтов (1 629 000 рублей). Что касается самой мощной версии, то такая модель оснащается 128-сильным бензиновым мотором, а стоимость такой версии на 200 фунтов ниже, чем цена «дизеля».

Уже в базовом исполнении новый Citroen C4 Cactus 2018 оснащается системой экстренного торможения, мониторингом слепых зон, камерой заднего вида и многим другим.