Эксперты провели тест-драйв седана Datsun on-Do c 16-клапанным мотором

Автомобили японского бренда Datsun получили более производительный 16-клапанный мотор. Эксперты решили провести тест-драйв седана on-DO с новым агрегатом на дорогах Армении.

Модель обзавелась 106-сильным двигателем ВАЗ-21127, который также устанавливался на модели LADA Granta и Kalina. С этим мотором может сочетаться только 5-скоростная механическая коробка передач. По словам экспертов, с таким двигателем максимальная скорость седана увеличилась на 10 км/ч, при этом Datsun on-DO можно вести без страха заглохнуть.

Также специалисты отметили, что автомобиль с 16-клапанным мотором имеет более плавное включение кондиционера. Хотя в ходе тест-драйва двигатель постоянно работал на высоких оборотах, расход топлива не превысил 7 литров на 100 километров пути.

Кроме того, прежнюю тускло-зелёную подсветку кнопок и экрана бортового компьютера заменила более яркая. В автомобиле нашёл место и круиз-контроль вместе с которым потребовалось установить новые подрулевые переключатели. Благодаря новым уплотнителям задние двери седана стали закрываться без проблем. Отмечается, что с 16-клапанным агрегатом Datsun on-DO предложат в России по цене от 515 000 до 566 000 рублей.