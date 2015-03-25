Российские журналисты знают как выглядит серийный BMW X7. Накануне специалисты отечественного портала "Колеса.ру" представили рендеры баварского премиального кроссовера.

Публика еще в сентябре минувшего года познакомилась с концептуальным BMW X7 iPerformance. Автомобиль удивил общественность яркой внешностью, однако позже она удивилась еще сильнее, ведь оказалось, что серийный BMW X7 оказался очень похож на свой прототип.

Недавно баварцы показали в глобальной сети фотографии предсерийного BMW X7. При этом разработчики не демонстрировали машину полностью, а опубликовали снимки, на каждом из которых можно было видеть определенные части автомобиля. Это позволило журналистам портала "Колеса.ру" сформировать картину, позволяющую получить полное видение экстерьера флагманского BMW X7.

К слову, в СМИ не раз говорилось, что серийный BMW X7 во многом повторит свой прообраз. Работа российских журналистов в очередной раз это подтвердила. На их рендерах отчетливо видно, что роскошный кроссовер получил радиаторную решетку с огромными "ноздрями", каких еще не было ни у одной модели марки BMW за всю ее историю. Кроме того, можно заметить, что у товарного BMW X7 как и у его концепта, вытянутые фары переходят в решетку. "Премиальность" кроссовера BMW X7 подчеркивает ряд хромированных элементов, которые можно увидеть как спереди, так и по бокам, и на корме машины. Ожидается, что продажи баварского вседорожника начнутся в нынешнем году.