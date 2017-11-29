В Великобритании новое поколение KIA Sorento предлагают с 1 января

Южнокорейский автопроизводитель KIA начал реализацию нового поколения Sorento в Великобритании с 1 января. В России новую версию кроссовера начнут предлагать только в феврале текущего года.

Новое поколение KIA Sorento получило модернизированные колесные диски, противотуманные фары, измененные передние и задние фонари. Кроссовер оснастили панорамным люком, и рядом систем помощи водителю. Максимальная версия получит активный круиз-контроль, камеру заднего вида, а также кожаную отделку салона.

Линейка двигателей новой генерации KIA Sorento для Великобритании будет включать в себя три силовые установки: объемом 2,2 литра мощностью 188 л. с., с тем же объемом мощностью 200 л. с. и объемом 3,5 литра мощностью 249 л. с. Версия с последним мотором будет недоступна в России.

В Великобритании новое поколение KIA Sorento в базовой комплектации предлагают по цене от 41 тысячи фунтов, что соответствует 3,18 млн рублей.