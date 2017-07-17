Суперкар Ferrari F12TdF уйдёт с молотка за 1.3 млн долларов

На грядущем аукционе Mecum будет выставлен на продажу уникальный суперкар Ferrari F12TdF, который оснащается огромным количеством заводских дополнений. В 2016 году модель была куплена за 621 620 долларов, но продажа на аукционе в 2018 году может принести владельцу порядка 1 300 000 долларов.

Согласно данным организаторов аукциона, уникальный спорткар Ferrari F12TdF имеет заводской цвет кузова Giallo Triplo Strato. Примечательно, что изначально стоимость базовой версии модели составляла 490 500 долларов (28 940 000 рублей), но заказчик решил приобрести и все возможные опциональные пакеты дополнений, что прибавило к стоимости суперкара солидные 131 124 доллара (7 736 000 рублей).

К сожалению, не сообщается, какие именно дополнения установлены на Ferrari F12TdF, но на фотографиях можно заметить некоторые из них. Так, облегченный капот из углеродного волокна стоит порядка 11 600 долларов, а кожаная отделка салона и декоративные элементы из карбона обойдутся в 2 686 и 5 060 долларов соответственно.

Под капотом Ferrari F12TdF скрывается 6.3-литровый мотор V12, который способен генерировать 769 лошадиных сил при 705 Нм крутящего момента. Разгон до первых 100 км\ч займет всего 2,9 секунды, а заявленная максимальная скорость составляет 340 км\ч.