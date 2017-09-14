Сегмент SUV бьёт рекорды продаж в России

Продажи новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам ноября 2017 года составили порядка 61 100 единиц, что на 25,4% превышает показатель годичной давности. Как информирует аналитическое агентство «АВТОСТАТ», на SUV приходится 43,7% от всего российского авторынка.

По словам специалистов, доля данного сегмента оказалась рекордной за последние три года. Самый высокий показатель удалось зарегистрировать в 2014 году, тогда внедорожники и кроссоверы заняли 44,1% от общего объёма продаж автомобилей в стране.

Помимо этого, в ноябре прошлого года реализация подобных машин в количественном выражении стала рекордом с 2015 года. Наибольшее количество кроссоверов и внедорожников дилеры реализовали в декабре 2014 года – 107 900 экземпляров. Примечательно, что столь высокий спрос наблюдался на фоне падения курса рубля.

За 11 месяцев 2017 года владельцами кроссоверов или внедорожников стали 547 300 россиян, что на 19,8% больше по сравнению с тем же периодом 2016 года. Самой продаваемой стала модель Hyundai Creta, которая разошлась тиражом в 5 758 автомобилей (+19,6%).