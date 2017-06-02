Maserati отзывает 1,5 тысячи спорткаров Quattroporte и Ghibli в Канаде и США

Итальянский автопроизводитель Maserati объявил о кампании отзыва 1 492 спорткаров Quattroporte и Ghibli в Канаде и США. В ремонте нуждаются модели, которые были приобретены в период с 24 июля по 15 декабря прошлого года.

Представители марки Maserati сообщили, что седаны Quattroporte и Ghibli могут загореться. Причиной тому негерметичная аккумуляторная топливная система. Бензобак может протекать прямо на силовую установку, что станет причиной возгораний.

Владельцы дефектных спорткаров Quattroporte и Ghibli получат уведомление. Компания проведет бесплатный осмотр авто на наличие неисправности, а также ремонтные работы, если необходимо. Продажи авто были приостановлены, а ремонтом займутся с 9 февраля текущего года.

В Maserati отметили, что на данный момент не было случаев возгорания авто из-за недостаточной герметичности аккумуляторной топливной системы, однако настоятельно рекомендует прекратить перемещение на Quattroporte и Ghibli.