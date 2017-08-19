Определен ТОП-5 популярных тюнинг-аксессуаров времен СССР

Авторынок СССР был достаточно скромным, когда дело касалось аксессуаров для легкового транспорта. Это привело к тому, что советский потребитель, в стремлении к своего рода персонализации, начал придумывать необычные дополнения к автомобилям. Поэтому журналисты решили перечислить самые популярные тюнинг-аксессуары времен СССР для легковушек тех времен.

На первом месте оказались набалдашники селектора коробки передач. В СССР очень часто эти элементы заводского производства заменялись самодельными декоративными изделиями из пластика и эпоксидной смолы. Как правило, тюнинг-аксессуар представлял собой прозрачный набалдашник, в котором находились розы или паук.

Второе место заняла декоративная оплетка рулевого колеса. Она была хороша тем, что не давала рукам скользить по "баранке". Дело в том, что в СССР автомобили часто продавались с заводским рулем из скользкого пластика. Декоративную оплетку делали из электрической проводки, капроновой нити и так далее.

На третьем месте оказались различные плетеные покрытия для автомобильных кресел. Они изготавливались из деревянных или пластиковых элементов, а скрепляла их леска или прочная нить.

Также в СССР очень часто можно было встретить автомобили с таким "тюнингом", как разнообразные катафоты, монеты на стеклах, вентиляторы в салоне, шторки на окнах. Кроме того, одним из самых советских "тюнинг-аксессуаров" для машины можно считать резиновую игрушку на фаркопе.