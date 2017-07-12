Underground Racing представила 1000-сильный Lamborghini Gallardo

Житель Техаса решил, что ему уже не хватает мощности его Lamborghini Gallardo, и обратился к мастерам тюнинг-ателье Underground Racing с просьбой повысить производительность его спорткара.

В моторном отсеке спорткара Lamborghini Gallardo находится силовая установка V10. Специалисты Underground Racing оснастили ее двойным турбонаддувом. Мастера тюнинг-ателье уточнили, что мощность агрегата итальянского спорткара 2004 года выпуска модернизировалась по программе Stage 3. Благодаря этому производительность мотора Lamborghini Gallardo составляет 1 000 лошадиных сил, и это в том случае, если его заправить обыкновенным 93-м бензином. Если же в топливный бак доработанного автомобиля залить гоночное горючее, то мощность двигателя достигает 1 250 л.с.

Сейчас доработанный в Underground Racing спорткар Lamborghini Gallardo существует в единственном экземпляре. Тем не менее, программа Stage 3 массово доступна для этой модели 2003-2008 годов выпуска, и проводится за 89 000 долларов. Также пакет доработок предусмотрен для Lamborghini Murciélago LP640-4 2009-2013 годов. Для этой модели модернизация стоит 94 000 долларов.