Беспилотники Waymo за 10 лет проехали более 6,4 млн км

Американская компания Waymo, принадлежащая цифровому гиганту Google и являющаяся лидером по постройке самоуправляемых авто, назвала общий километраж, который наездили ее машины. Отмечается, что в течение 10 лет беспилотники Waymo проехали около 6,4 млн км.

Сообщается, что Waymo специализируется только на разработке машин с автономным управлением. Авто с оборудованием от Waymo часто можно встретить на тест-драйвах. В настоящее время авто испытывают на общих дорогах штата Аризона. Специалисты из Waymo провели подсчеты расстояния, которое проехали беспилотные такси за 10 лет.

В итоге эксперты насчитали примерно 6,4 млн км или больше 4 000 000 миль. Тесты автономных такси проходили на специальных закрытых территориях и на трассах общего назначения. Такую дистанцию преодолели все машины фирмы, в том числе и минивэны Chrysler Pacifica.