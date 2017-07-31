Семиместный кроссовер Lifan MyWay подешевел на 62 тыс. рублей

Семиместный кроссовер Lifan MyWay является одним из самых востребованных SUV в своем сегменте в Китае. Накануне стало известно, что автомобиль подешевел на внутреннем рынке на 5000-7000 юаней (примерно на 44000-62000 рублей).

Отныне семиместный кроссовер Lifan MyWay в самой доступной вариации стоит в Китае 56800 юаней (примерно полмиллиона рублей). Максимальная комплектация автомобиля обойдется покупателю в 73800 юаней (порядка 652000 рублей).

В России ценник на семиместный кроссовер Lifan MyWay с приходом нового года не изменился. Как и прежде, автомобиль предлагается жителям РФ за 813300 рублей. Для машины предусмотрен 1,8-литровый агрегат.

Кроссовер Lifan MyWay иногда называют в России "убийцей LADA Largus" c трехрядным салоном. Китайская машина во многом превосходит российскую, так как имеет более широкий функционал, стильный внедорожный экстерьер, мощный мотор и так далее.

В Китае для кроссовера Lifan MyWay предусмотрены агрегаты объемом 1,5 и 1,8 литра. Их производительность составляет 109 и 125 лошадиных сил соответственно. Агрегаты комплектуются пятискоростной механической коробкой передач или четырехдиапазонной автоматической трансмиссией. Lifan MyWay существует только в заднеприводном исполнении, так как полный привод в КНР не пользуется спросом.