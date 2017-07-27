Porsche выходит на рынок мёда

Немецкий машиностроительный гигант Porsche давно прославился на весь мир своими спорткарами, а теперь решил заявить о себе как о пчеловоде. У компании имеется завод в Лейпциге, и рядом с предприятием нашлось место 25 пчелиным колониям. Сейчас их обитатели спят, но мёд, который они произвели, выставлен на продажу в клиентском центре Porsche. Всего насекомые дали 400 килограммов полезного лакомства.

Завод Porsche в Лейпциге соседствует с заповедником площадью 132 гектара. Это место расположено рядом с тестовым полигоном немецкого автопроизводителя. Такое соседство свидетельствует о развитии Porsche в вопросе экологии и технологий.

Пчелы являются не единственными обитателями заповедника. Рядом с заводом Porsche живут олени, зубры, дикие лошади, зайцы, птицы, земноводные, рептилии, а также летучие мыши.

Для пчел заповедник в Лейпциге стал домом в прошлом году, когда на его территории разместили 25 колоний на полтора миллиона насекомых. Таким образом, в Porsche решили помочь сохранить в Германии популяцию пчел, гибнущих различных факторов.

Мёд Porsche продается под фирменным названием Turbienchen (турбомёд). Продукция оказалось интересной потребителю, а потому она быстра раскупается. Немцы ожидают, что в следующем году им удастся выпустить больше мёда, ведь весной пчелы проснутся и начнут размножаться, а это поспособствует увеличению объема производимого ими лакомства.