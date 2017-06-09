Уже в 2018 году на рынке появятся первые летающие автомобили

Как сообщалось ранее, всё больше крупных мировых автопроизводителей инвестируют в создание летающих легковых автомобилей. Ожидается, что уже в 2018 году летающий транспорт дебютирует на мировом автомобильном рынке.

В 2017 году компания Daimler инвестировала 25 000 000 евро в стартап E-Volvo, который разрабатывает двухместный летающий автомобиль Volocopter. Японский автогигант Toyota не отстает от конкурента и имеет свою долю в стартапе Cartivator, а китайская Geely не так давно выкупила американский бренд Terrafugia, готовящий четырехместную летающую машину. Российская компания «АвтоВАЗ» также занимается разработкой такого автомобиля, но модель, по словам инженеров, не появится в ближайшие 20 лет.

Американская компания Kitty Hawk уже в 2018 году планирует вывести на рынок летательный аппарат Flyer, разработку которого финансирует сооснователь Google Ларри Пейдж. Машина полностью соответствует требованиям надзорных органов США. К 2020 году в Дубае будет запущен сервис летающих такси, автопарк которого будет состоять из двухместных Volocopter 2X.

Что касается российских разработчиков, то компания Hoversurf уже в 2018 году предложит для покупки летающий мотоцикл Scorpion-3. Отмечается, что стоимость модели составит 59 900 долларов, что эквивалентно 3 535 000 рублей.