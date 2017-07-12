Цены на лифтбэк Skoda Rapid в России вырастут с 1 января 2018 года

Представители марки Skoda в России опубликовали обновленный прайс-лист на Rapid. С 1 января 2018 года стоимость лифтбэка вырастет минимум на 8 000 рублей.

Чешское авто Skoda Rapid 2018 модельного года в базовой комплектации с двигателем MPI объемом 1,6 литра и мощностью 90 «лошадей», а также «механикой» на шесть ступеней будут предлагать по цене от 636 000 рублей.

Стоимость лифтбэка, оснащенного силовой установкой мощностью 110 «лошадей», с 1 января 2018 года будет начинаться от 750 000 рублей. А комплектация с данным двигателем, однако коробкой-автомат на шесть скоростей в 2017 году будет стоит на 45 000 рублей дороже, чем с МКПП.

Максимальная версия Skoda Rapid, оснащенная мотором TSI объемом 1,4 литра, которая генерирует до 125 «лошадей», с вариатором DSG на семь ступеней, обойдется покупателям в 981 000 рублей.

При этом специальная версия Skoda Rapid Monte Carlo в следующем году будет предлагаться по цене от 879 000 до 1 220 000 рублей.