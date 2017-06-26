Эксперты провели первый тест-драйв нового Toyota Land Cruiser 150 2018

Автомобильные журналисты провели первый тест-драйв нового рамного внедорожника Toyota Land Cruiser 150 2018 модельного года. Отмечается, что новинка получила пересмотренный дизайн кузова и расширенный список оснащения, из-за чего минимальная стоимость автомобиля в России выросла до 2 150 000 рублей, а за «топовую» версию придётся выложить порядка 3 270 000 рублей.

Прежде всего стоит отметить, что новый Toyota Land Cruiser 150 2018 модельного года получил несколько измененный дизайн кузова, но при этом основные черты дизайна остались классическими и узнаваемыми. Изменения затронули дизайн переднего и заднего бамперов, а сам кузов автомобиля стал длиннее на 60 мм.

В список оснащения нового внедорожник вошёл пакет систем безопасности Toyota Safety Sense, который включает в себя мониторинг слепых зон, систему предупреждения фронтальных столкновений, мониторинг дорожных знаков и рядности движения, а также адаптивный круиз-контроль.

Что касается технических характеристик, то новый Toyota Land Cruiser 150 2018 приводится в движение 2,7-литровым четырехцилиндровым мотором мощностью 163 лошадиные силы, а также 4,0-литровым V6, отдача которого составляет 282 «лошадки». Новый Toyota Land Cruiser 150 2018 уже доступен для покупки в дилерских центрах Москвы.