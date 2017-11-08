Внедорожник Brilliance V7 презентуют на Пекинском автосалоне

Китайский автопроизводитель Brilliance представит свой новый внедорожник Brilliance V7 в Пекине. Презентация намечена на апрель следующего года.

Новинка будет отличаться оригинальным фирменным внешним оформлением, выполненным в стилистике Brilliance V3 и Brilliance V6. Авто снабдили большой решеткой радиатора с хроомированными вертикальными акцентами, полностью светодиодной оптикой, серебристыми мотивами на бамперах и двумя патрубками выхлопа. В интерьере нового авто следует выделить внушительный тачскрин мультимедийной установки, на котором можно увидеть всю выводимую информацию относительно функционирования всех узлов машины.

Габариты Brilliance V7 составят 4702X1932X1753 мм, а размер колесной базы достигнет 2770 миллиметров. В моторном отсеке новинки расположится турбодвигатель объемом 1,6 литра с мощностью в 204 л.с. Он функционирует в паре с 6-секционной механической трансмиссией или 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением ZF. В функциональном перечне машины числятся двузонных климат-контроль, стеклянная крыша с панорамой, бесключевой доступ, кнопочное зажигание, колесные диски размером 19 дюймов из легкосплавного материала, помощник спуска-подъема, камера обзора по кругу, парктроник и кожаная обшивка салона.