Росгвардия показала в Уфе огромную елку из автомобилей

В Уфе состоялась новогодняя акция, участниками которой стали местные автоклубы и Росгвардия. Они с помощью автомобилей выстроили огромную сверкающую елку. Мероприятие проводилось на парковке крупного торгового центра.

В России набирает оборотов новый флешмоб, в котором новогодняя елка выстраивается с помощью автомобилей. Подобные мероприятия уже имели место в нескольких городах страны. К примеру, недавно такой флешмоб имел место в Чите. Энтузиасты вместе со стражами порядка выстроили новогоднюю елку из 159 автомобилей. Красочное мероприятие запечатлели на камеру квадрокоптера.

Теперь настала очередь Уфы, и в башкирской республике во флешмобе было задействовано уже 215 автомобилей. Росгвардия выделила для этого мероприятия 10 машин, которые сделали звезду елки. Для основания праздничного дерева использовали 20 эвакуаторов.

Во флешмобе в Уфе участвовали несколько автоклубов, и все они приехали на мероприятие со своим флагом. По завершении акции машины Росгвардии отправились на предновогоднее патрулирование.