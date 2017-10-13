Шведским семьям доверили тестирование беспилотников от Volvo

Разработчики шведского бренда Volvo продолжают развивать собственные беспилотные технологии, а следующим этапом разработки станет тестирование таких моделей шведскими семьями. Инженеры уверены, что таким образом удастся сделать технологии более совершенными и ориентированными на клиентов.

Стоит напомнить, что в начале 2017 года компания Volvo уже передала несколько беспилотных кроссоверов Volvo XC90 частным клиентам, которые смогут испытать новинки на специально выделенных дорогах общего пользования в городе Гетеборг. На этот раз разработчики передали несколько автомобилей шведским семьям с несколькими детьми.

В рамках программы Drive Me компания Volvo передала два беспилотных автомобиля семьям с детьми, а ещё два автомобиля будут поставлены для тестов в начале 2018 года. Всего в рамках программы тестирования планируется задействовать более 100 автомобилей. По итогам тестирования клиенты оценят качество беспилотников, а разработчики будут отслеживать ежедневные маршруты передвижения.

Предложенные для испытаний модели оснащены самыми последними автономными технологиями от Volvo, а также имеют широкий набор ассистентов. Набор специальных камер и датчиков будет отслеживать поведения водителя во время использования автомобиля. Примечательно, что на первых порах водителей обяжут держать руки на рулевом колесе.