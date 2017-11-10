В австрийских Альпах замечен еще не вышедший кроссовер Lamborghini Urus

Официальная презентация нового Lamborghini Urus состоялась в начале декабря текущего года, однако авто еще не поступило в продажу. При этом ярко-желтый серийный кроссовер Urus разъезжает в австрийских Альпах.

В сети опубликовали первые фотографии серийного кроссовера без какого-либо камуфляжа. Авто было замечено в австрийских Альпах. Первые живые продажи серийного кроссовера Lamborghini Urus стартуют только весной 2018 года.

Специалисты считают, что компания Lamborghini решила проверить, как работает подвеска модели при езде по заснеженным дорогам и льду. Новый кроссовер Lamborghini Urus получил вариатор с шестью различными режимами езды, а также способен изменять клиренс. Модель оснастили двигателем V8 мощностью 650 «лошадей». Стоит отметить, что модель стала самым быстрым серийным кроссовером.