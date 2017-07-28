Хэтчбэк Ford Focus нового поколения дебютирует в марте 2018 года

Компания Ford определилась с датой презентации нового поколения модели Focus в кузове хэтчбэк. Модель представят публике в марте будущего года. Об этом заявили официальные представители бренда.

Ранее в Сети появилась информация, что хэтчбэк Ford Focus нового поколения будет презентован в рамках Детройтского автосалона, который откроет свои двери 13 января. Производитель решил повременить. Не исключено, что за несколько месяцев будут внесены какие-то технологические изменения в новинку.

О новом поколении хэтчбэка Ford Focus практически ничего не известно. На старте продаж будет представлена только данная версия кузова, других вариантов не планируется. Стоит отметить, что некоторые решения по дизайну новинки были заимствованы с актуальной Fiesta.

Предварительная стоимость хэтчбэка Ford Focus не называется, как не раскрываются динамические характеристики модели. Вероятно, модель получит новую моторную линейку, состоящую из турбированных двигателей на 1,0 литр. Диапазон производительности варьируется от 100 до 140 лошадей.