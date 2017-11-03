Названы январские скидки на Chevrolet Niva

С января грядущего года СП GM-АвтоВАЗ вводит скидки на внедорожник Chevrolet Niva. В январе автомобиль подешевеет на 20 000 рублей, благодаря чему базовая версия обойдется в 610 000, а топовая - в 771 000 рублей.

Отмечается, что скидка распространяется только на те авто, предлагаемые официальными дилерскими центрами компании. Представители автопроизводителя сообщают, что возможно запустят программу Trade-In. Также клиенты могут получить выгоду в 20 000 рублей, а при покупке машины в кредит – до 30 000 рублей.

При приобретении внедорожника в 2018 году автолюбителю вручат гарантийное свидетельство на 2 года или гарантийный пробег в 50 000 рублей, тогда как в настоящее время предоставляется пробег в 35 000 км. Раньше появилась информация о том, что Chevrolet Niva доступна с набором дополнительных функций в качестве подарка.