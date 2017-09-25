Zotye выпустила в продажу "новогоднюю" версию внедорожника T700

Китайская компания Zotye сообщила о старте продаж особой модификации внедорожника T700, выпуск которой приурочен к празднованию китайского Нового года.

В данном варианте Zotye T700 имеет всего два цветовых решения. Кузов флагманского внедорожника может быть либо ярко-красным, либо золотисто-коричневым. В качестве материала отделки интерьера салона выступает перфорированная кожа.

Кроме этого, Zotye T700 получил легкосплавные диски на 18 дюймов, особую заставку на экране штатной системы мультимедиа. Что касается стоимости модификации, то флагманский внедорожник обойдется китайским автолюбителям в 129 тыс. юаней или 1,1 млн российских рублей.

Силовое оснащение осталось прежним. Под капотом Zotye T700 установлен турбированный двигатель на 1,8 литра, отдача которого составляет 177 лошадей. В качестве трансмиссии выступает шестидиапазонный автомат. Привод исключительно передний. Оснащение включает цифровую приборную панель, систему кругового видеообзора, парктроник и т.д.