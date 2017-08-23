Опубликован перечень опций, которые появятся в LADA Vesta 2018 года

В конце текущего года компания «АвтоВАЗ» оснастила свои автомобили семейства Vesta несколькими новыми функциями. Недавно стало известно, что в ближайшем будущем машины LADA получает ещё ряд опций, которые прежде не предлагались.

Универсал LADA Vesta SW до конца 2018 года сможет похвастаться дверьми багажника с электроприводом. Также поклонников марки порадует обновлённая система мультимедиа, которая получит возможность подключения мобильных устройств через Apple CarPlay и Android Auto.

Представители ПАО «АвтоВАЗ» отмечают, что планируется оснастить авто системой дистанционного зажигания мотора и рулём с подогревом. Первая опция найдёт место в автомобилях LADA не ранее чем через год. Вместе с тем в ближайшее время LADA Vesta обзаведётся кнопкой запуска двигателя.

Отметим, что специалисты продолжают работать над приложением LADA Connect, которое уже сегодня можно скачать в тестовом режиме в Play Market. Приложение позволит автовладельцу дистанционно управлять рядом опций в машине.