Опубликован ТОП-10 самых выставляемых на продажу авто

Сотрудники агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели объявления о продаже авто, опубликованные на сайте DROM.ru в прошлом месяце, что позволило выявить «легковушки», которые чаще всего выставляли на продажу. Отметим, что рассматривались машины, выпущенные с 2007 по 2016 год.

Наибольшее число объявлений насчитывается у Ford Focus 2012 года со средним пробегом в 88 000 км – 1 070 предложений. Средний ценник такого автомобиля составляет 510 000 рублей. Второе место заняла Toyota Corolla 2008 года с пробегом около 132 500 км и средней стоимостью в 469 000 рублей. Подобный автомобиль на продажу выставили 860 россиян.

Далее разместился Hyundai Solaris 2011 года с результатом в 750 объявлений в ноябре. Средний пробег такой модели равен 90 000 км, а цена составляет около 440 000 рублей. На четвёртой строчке снова оказался Ford Focus, но на этот раз 2007 года с показателем в 745 предложений. Данной иномарке удалось заполучить ещё две позиции в рейтинге седьмую (2008 года) и восьмую (2011 года). Hyundai Solaris 2012 года и Toyota Corolla 2007 года заняли пятое и шестое места: 735 и 730 объявлений соответственно. Кроме того, в ТОП-10 самых выставляемых на продажу авто в ноябре попали седан LADA Granta 2013 года и Toyota Camry 2007 года.