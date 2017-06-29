«Автотор» приостановил производство из-за зимних каникул

Конвейеры калининградского предприятия «Автотор» были приостановлены по причине корпоративного отпуска. Соответствующую информацию журналистам предоставил представитель автозавода.

Согласно производственным планам, работники отправятся на новогодние каникулы с 29 декабря нынешнего года по 7 января будущего года. Таким образом, отпуск окажется стандартным по длительности. Сборочные линии временно остановят на четырёх производственных площадках предприятия, а их работа должна возобновится 8 января 2018 года в обычном режиме.

Представитель ООО «Автотор Холдинг» отметил, что во время зимнего отпуска инженеры произведут техобслуживание сборочных линий. Стоит напомнить, что «Автотор» построили в Калининграде в 1994 году, а выпуск машин стартовал в 1997 году. В настоящее время предприятие производит около 30 моделей BMW, Kia, Hyundai, FAW, Daewoo и TATA.

В 2016 году с конвейеров завода сошло 94 354 автомобилей. Согласно прогнозу, сделанному в ноябре Валерием Горбуновым, председателем совета директоров ООО «Автотор Холдинг», по итогам уходящего года объём производства вырастет до 144 000-145 000 авто.