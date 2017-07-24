Volkswagen удвоит производство e-Golf из-за увеличения спроса на электрокар

Немецкий автоконцерн Volkswagen заявил о введении второй смены на заводе Transparent Factory Dresden в связи с ростом популярности электрокара e-Golf. В компании рассчитывают, что за счёт данного шага объём производства вырастет с 35 до 70 экземпляров в день.

Отметим, что Volkswagen собирается постепенно наращивать объём выпуска электрического хэтчбека e-Golf на предприятии Transparent Factory Dresden начиная с марта будущего года.

«С марта 2018 года производство должно постепенно увеличиваться с 35 до 70 автомобилей в день. В ходе этого изменения завод переключится с односменной работы на 2-сменный формат труда», – пишет портал InsideEVs со ссылкой на источник в компании.

Отметим, что актуальный электрокар Volkswagen E-Golf оснащается комплектом батарей ёмкостью в 35,8 кВт/ч, что позволяет ему проезжать без подзарядки до 201 километра. Ранее автомобиль обладал запасом хода всего в 134 километра. Эксперты уверены, что именно данный фактор сыграл решающую роль в увеличении спроса на доработанный электрокар E-Golf.