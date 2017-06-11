В Новосибирске продают 38-летнюю "Ниву" по цене нового Renault Duster

Житель Новосибирска опубликовал на портале drom.ru. объявление о продаже внедорожника ВАЗ-2121, сошедшего с конвейера в 1979 году. Примечательно, что продавец просит за свою «Ниву» 650 000 рублей, что даже несколько дороже нового Renault Duster.

В опубликованном объявлении отмечается, что пробег 38-летнего российского внедорожника составлен 10 000 километров. Кузов автомобиля был выкрашен в ярко-желтый цвет. Под капотом ВАЗ-2121 установлен 1,6-литровый двигатель, выдающий 75 лошадиных сил. К сожалению, никакой другой информации об автомобиле его владелец не приводит.

По мнению автомобильных экспертов, продавцу придётся долго ожидать желающих купить советскую машину по такой цене. Так, новый Renault Duster сегодня можно приобрести по цене от 639 000 рублей.

Уже довольно долго в Тольятти пытаются продать экспортную «Ниву» 1980 года выпуска, пробег которой составляет всего 201 километр. В объявлении отмечается, что автомобиль имеет музейную ценность, при этом у него даже остались все пломбы. Такой внедорожник предлагается за 5 000 000 рублей.