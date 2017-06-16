Названы сроки премьеры кроссовера Nissan Juke нового поколения
Японский автопроизводитель Nissan завершает работать над кроссовером Juke свежей генерации. Как сообщают представители марки, официальный дебют новинки должен состояться весной будущего года.
Новый Nissan Juke в плане внешности обещает быть столь же ярким, как актуальная модель, при этом кроссовер обзаведётся рядом дизайнерских решений от последних автомобилей Nissan. Примечательно, что грядущий Juke окажется крупнее по габаритам и агрессивнее прежнего поколения.
Автомобиль сконструируют на глобальной платформе CMF-B. Моторная гамма представлена 1,0- и 1,6-литровыми турбированными агрегатами. Автопроизводитель также может выпустить версии с гибридной и полностью электрической установками. Вместе с тем кроссовер, скорее всего, не получит дизельных моторов.
Стоит отметить, что Nissan Juke 2019 модельного года оснастят системой ProPilot, которая позволяет автомобилю самостоятельно ехать в рамках нужной полосы на трассе или по городу. Напомним, что в настоящее время на российском авторынке модель доступна только с 117-сильным двигателем объёмом 1,6 литра, бесступенчатой трансмиссией CVT и системой переднего привода. Цены на актуальный Nissan Juke составляют от 1 027 000 и 1 208 000 рублей.