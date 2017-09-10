Обновленный Lifan X50 2019 запечатлели без камуфляжа

Китайский автопроизводитель Lifan приступил к финальным испытаниям обновлённой версии кроссовера X50. Сообщается, что папарацци смогли запечатлеть автомобиль на дорогах Поднебесной.

Недавно в сеть попали свежие шпионские снимки компактного Lifan X50 2019 модельного года, который был замечен без камуфляжа. В отличие от предшественника новинка получит пересмотренную решётку радиатора, стильные головные фары со светодиодными элементами, другие «противотумаки», модифицированные бампера и два патрубка выпускной системы.

Что касается изменений в интерьере, следует упомянуть крупный тачскрин информационно-развлекательной системы и другой блок управления климатической системой на передней панели, выполненной в двух цветах. В моторном отсеке рестайлингового Lifan X50 установили 1,5-литровый атмосферный мотор с отдачей в 105 лошадиных сил.

Пару двигателю могут составлять 5-скоростная механическая трансмиссия или вариатор CVT. Как и раньше, кроссовер можно будет купить только в переднеприводной модификации. Новый Lifan X50 должен поступить в продажу уже в начале следующего года.