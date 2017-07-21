Сотрудника ГАЗа в Нижнем Новгороде идут на каникулы 9 января

ГАЗ в Нижнем Новгороде отправит своих сотрудников на зимние каникулы 9 января. Работники предприятия будут отдыхать до 20 января. Об этом проинформировала пресс-служба компании "Группа ГАЗ".

ГАЗ по закону обязан предоставить своим сотрудникам четырехнедельный оплачиваемый отпуск. Согласно данным из пресс-релиза производителя, с 9 по 20 февраля работникам предстоит отдохнуть первую половину положенного им отпуска.

Каникулы необходимы предприятию не только для того, чтобы сотрудники восстановили силы, но и для улучшения производства. В пресс-релизе "Группы ГАЗ" говорится, что пока работники будут в корпоративном отпуске, на заводе модернизируют конвейер и производственные комплексы. Это позволит улучшить продукцию ГАЗа, в первую очередь, моделей "ГАЗель NEXT 4,6" и "ГАЗон NEXT 10" с увеличенной грузоподъемностью. Также на предприятии будут проведены мероприятия, направленные на выявление неполадок и их устранение, чего нельзя сделать без остановки производства.