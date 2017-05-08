К 2025 году все автомобили Hyundai и KIA получат ИИ-помощник

На данный момент компании Hyundai и KIA совместно с SoundHound работают над созданием системы Intelligent Personal Agent. Уже к 2025 году все автомобили марок оснастят ИИ-помощником (Искусственный Интеллект).

Персональный агент был разработан на платформе Houndify, которая обеспечивает внедрение голосового управления в различные сервисы авто. Виртуальный помощник обеспечит управление некоторыми опциями авто, не выходя из дома, а также поможет не забыть о запланированных встречах.

Уникальным Intelligent Personal Agent делает возможность выполнения сразу нескольких задач. Ранее ИИ-помощники были способны только на одну операцию. Производители сообщают, что первые экземпляры с персональным агентом представят в рамках выставки CES 9 января 2018 года. А уже к 2025 году все автомобили Hyundai и KIA будут оснащены виртуальным помощником.