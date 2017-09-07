В Челябинске разработали систему мониторинга дорог

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области представила новую систему мониторинга дорог. Этот проект обо шелся бюджету в 60 млн рублей.

В состав системы вошли 32 наиболее труднодоступных по погоде участка автомобильных шоссе. Среди них стоит выделить низины, спуски-подъемы, крутые повороты и перевалы. На этих площадках установят камеры и датчики, при помощи которых можно будет фиксировать образование наледи, разрушенного дорожного полотна и снежных завалов. Эксплуатация таких электросистем обойдется казне в 3 000 000 рублей ежегодно.

Все полученные сведения отправят диспетчерам специальной службы Минтранса, а затем будет устранено ДТП. Отмечается, что автоматическое отслеживание состояние дорог в регионе появилось в октябре текущего года. Этап испытаний почти закончился, после новогодних праздников все нормально заработает.