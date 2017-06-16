Спрос на новые автомобили упал в восьми регионах России. К такому выводу пришли отечественные эксперты, исследовав показатели рынка транспорта страны за период январь-ноябрь текущего года. При этом специалисты отмечают, что в целом по стране в нынешнем году продажи автомобилей выросли на 15,3%, и в следующем году они продолжат расти.

Самым "провальным" авторынком в России в нынешнем году признана Магаданская область. За январь-ноябрь текущего года регион потерял в годовом сравнении 19% продаж новых легковых машин. В Чечне спрос на транспорт просел на 16%. Ингушетия, Чукотка и Кабардино-Балкария имеют "минус" примерно в 10%.

Ненецкий автономный округ потерял в нынешнем году 6% продаж легковых автомобилей. Дагестан показал "минус" в 5%. На Камчатке транспорт стали покупать на 2% реже.

Невзирая на наличие в России регионов с отрицательными показателями авторынка, аналитики оптимистически смотрят на продажи транспорта в стране в следующем году. Специалисты считают, что положительная динамика продаж новых легковушек в РФ в 2018 году составит не менее 2-3%.