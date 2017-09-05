Ликсутов предложил убрать полмиллиона машин в борьбе с пробками в Москве

Москва круглый год страдает от пробок, и их искоренение является актуальной задачей для российского мегаполиса. Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, общаясь с представителями прессы заявил, что проблему можно решить сокращением автопарка города на полмиллиона машин.

Максим Ликсутов дал интервью по транспортным вопросам российской столицы и, в разговоре с журналистами, отметил, что жители Москвы и Московской области имеют 7,2 миллиона машин. При этом по городу ежедневно проезжает порядка 3,6 миллиона транспортных средств.

По мнению Максима Ликсутова, для комфортного дорожного движения автопарк Москвы следует уменьшить на 450-550 тысяч машин. Вице-мэр убежден, что такое решение позволит "разгрузить" дороги города, чтобы они были свободны как в августе. Чиновник пояснил, что по Москве в день должно передвигаться не более 3,05-3,1 миллиона автомобилей, так как именно такое количество транспортных средств будет оптимальным для дорожной сети российского мегаполиса.